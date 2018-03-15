أودي A7 سبورت باك موديل 2019 بلون أزرق تريتون تعرض في ألمانيا

برلين(صدى):

إذا كنت تشعر بأنك لم تشاهد طراز 2019 من أودي A7 Sportback الجديدة كليا ، فإليك نظرة على طراز جديد من السيارة ولكن بلون أزرق تريتون ميتاليك يجلس بهدوء داخل مركز أودي في إنغولشتات. ومن بين مميزاتها عجلات قياس 20 بوصة بخمسة أذرع مع باقة S-Line الخارجية، وخياطة بلون أبيض على كل سطح جلدي والكانتارا وعلى ألواح الأبواب.

ويمكن القول أنها ليست أكثر المواصفات حصرية ، ولكنها تبدو أنيقة ورياضية على حد سواء ، بجانب الجانب التكنولوجي. وهذه السيارة هي في الواقع النسخة 50 TDI quattro ، التي تعمل بمحرك ديزل V6 ، بقوة 282 حصان و620 نيوتن متر وتحتاج فقط 5.7 ثانية لتصل إلى 100 كم / ساعة (62 ميل في الساعة).

ويمكن للمشترين الذين يبحثون عن أداء أفضل أن يستهدفوا طراز 55 TFSI ، الذي يستخدم محرك V6 يعمل بالبنزين ويولد قوة 335 حصان و 500 نيوتن متر وبما يكفي السيارة للتسارع من 0 إلى 100 خلال 5.3 ثانية. وفي المملكة المتحدة ، سعر سيارة A7 Sportback الجديدة بالكامل يساوي 54.940 جنيه إسترليني لنسخة (50 TDI quattro) ، في حين أن تكاليف 55 TFSI الأكثر فعالية تصل إلى 55.140 جنيه إسترليني.

وتشمل الميزات القياسية أضواء LED الأمامية والخلفية ، العجلات 19 بوصة والمقاعد الجلدية ، والإضاءة المحيطة LED وأكثر من ذلك ، في حين تتوفر مصابيح الشبورة ومصابيح HD LED وتعليق رياضي ومقاعد رياضية.