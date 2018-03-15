حساب المواطن: نراجع دائما بيانات المسجلين في كل دور دفع

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن إدارته تحرص على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وأضاف البرنامج، أنه يتم التنبيه على المستفيدين في حال عدم تطابق البيانات؛ من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

يذكر أن البرنامج كان قد أعلن عن التنسيق مع وزارة العدل و مؤسسة النقد لمنع الحجز على مبالغ دعم البرنامج، كما وجهت مؤسسة النقد البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.