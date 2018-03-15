بالصور.. تميمة المنتخب البلجيكي الجديدة أمام السعودية

نواف السالم(صدى):

أوضح المنتخب البلجيكي تميمته الجديدة في ساحة ” بلاس دي لا مونيه ” ، لافتًا إلى أن التميمة التي من تصميم أنود هيرمان تحمل اسم Red، وستكون تميمة جميع فرق كرة القدم الوطنية.

وأشارت صحف بلجيكية إلى أن التميمة عبارة عن بيضة عملاقة، كما شارك في ظهورها بـ ” بلاس دي لا مونيه ” ، 1500 من أنصار المنتخب البلجيكي، بينما أعرب مصممها عن فخره باختيار تصميمه من قبل مشجعي ولاعبي المنتخب الوطني.

ومن الجدير بالذكر، إنه ستعرض التميمة للجماهير لأول مرة خلال المباراة الودية التي ستجمع بلجيكا والسعودية يوم 27 مارس في ملعب الملك بودوان، وذلك ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.