أول ظهور لموديل آر دي إكس 2019 من أكيورا قبل العرض في نيويورك

نيويورك(صدى):

يأتي موديل RDX الجديد كليا من أكيورا إلى معرض نيويورك الدولي للسيارات هذا العام، وسيتم إطلاق الطراز الجديد في منتصف عام 2018 وهو الأول في الجيل الجديد من منتجات أكيورا التي تتباهى بلغة التصميم الجديدة، فضلاً عن التصميم الداخلي المستوحى من مقصورة السيارة العالية الدقة مع واجهة True Touchpad جديدة.

وإلى جانب السيارة نفسها ، ستكشف أكيورا أيضاً عن نسخة بمواصفات جديدة تماما لسيارة RDX ، تسمى A-Spec وهو أول تطبيق للتصميم الرياضي لسيارات أكيورا متعددة الاستخدامات. وسوف تتباهى A-Spec بتفاصيل بالمظهر الرياضي في الداخل والخارج.

أما بالنسبة لميزات RDX 2019 الأخرى التي تستحق الذكر ، فهناك نظام دفع رباعي (SH-AWD) ،مع محرك VTEC بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر جديد ، وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع ديناميكية مستوحاة من NSX. وتم تصميم وتطوير موديل 2019 RDX الجديد كليا في الولايات المتحدة للمرة الأولى، وتم تصميمه في استوديو أكيورا ديزاين في لوس أنجلوس، وتم تطويره في ريمون بولاية أوهايو.