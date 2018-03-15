فيديو نادر لأول ظهور فني لهيفاء وهبي يثير الجدل

نورة الشهري(صدى):

نشر المخرج ” رجا زهر ” مخرج كليب ” يا ميمة ” للفنان عاصي الحلاني، فيديوهات من كواليس الكليب، الذي شاركت فيه الفنانة هيفاء وهبي كموديل، وكان ذلك في عام 1996.

وأشار رجا إلى أن كليب ” يا ميمة ” هو الظهور الأول لهيفاء أمام الكاميرات قائلا: “هذا هو العمل التمثيلي الأول لمتعددة المواهب هيفاء وهبي أنها سيدة موهوبة ورائعة “.

وفي سياق منفصل، تضع هيفاء اللمسات النهائية على ألبومها الجديد؛ تمهيدًا لطرحه في موسم الصيف المقبل.