فيديو نادر لأول ظهور فني لهيفاء وهبي يثير الجدل
نشر المخرج ” رجا زهر ” مخرج كليب ” يا ميمة ” للفنان عاصي الحلاني، فيديوهات من كواليس الكليب، الذي شاركت فيه الفنانة هيفاء وهبي كموديل، وكان ذلك في عام 1996.
وأشار رجا إلى أن كليب ” يا ميمة ” هو الظهور الأول لهيفاء أمام الكاميرات قائلا: “هذا هو العمل التمثيلي الأول لمتعددة المواهب هيفاء وهبي أنها سيدة موهوبة ورائعة “.
وفي سياق منفصل، تضع هيفاء اللمسات النهائية على ألبومها الجديد؛ تمهيدًا لطرحه في موسم الصيف المقبل.
Posted by Raja Zahr on Wednesday, March 14, 2018
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