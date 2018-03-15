” الفضلي ” يكرم الفائزين في منافسات الدولية للعسل بالطائف

سعيد العجل(صدى):

كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي النحالين الفائزين في منافسات الدولية لنحل والعسل .

جاء ذلك خلال لقاء معاليه المشاركين في منتدى النحالين الوطني الذي انطلقت فعالياته أمس بمحافظة الطائف برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وحضور عدد من النحالين في كافة مناطق المملكة والمهتمين وذلك بفندق انتركونتيننتال .

وزف معاليه بشرى سارة للنحالين عن عزم الوزارة انشاء مختبرات للعسل وسيارات متنقلة لخدمة النحالين.

واستمع معاليه لابراز التحديات التي تواجه النحالين وحثهم على انشاء جمعيات تعاونية للاستفادة .

عقب ذلك شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي توقيع اتفاقية شراكة فنية بين الوزارة ومجلس الجمعيات التعاونية والتي مثل الوزارة فيها وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح عيادة و مثل الجمعيات التعاونية رئيس مجالس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، من اجل أن تكون الجمعيات الزراعية هي الذراع الفني للوزارة لتحقيق مبادراتها عبر الجمعيات التعاونية الزراعية

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله كدمان، أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في السعودية، ونشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع.

وأشار ” كدمان ” إلى أن الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالقطاع التعاوني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الاقتصادية كافة، وتحسين الدخول، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.

وقدم الدكتور عبدالله كدمان شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على دعمه لهذه الاتفاقية للرقي بالقطاع التعاوني، وتفعيل الجمعيات التعاونية؛ لتقوم بدورها المناط بها تجاه المجتمع.

عقب ذلك دشن معالي الوزير المعرض المصاحب للمنتدى الذي اشتمل على انواع العسل الوطني من مناطق المملكة كافة من خلال الجمعيات التعاونية وفروع الزراعة.