تمديد تكليف ” الغشم ” رئيسا لبلدية شعبة نصاب

سعيد العجل(صدى):

صدر قرار سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية بتمديد تكليف المهندس عبدالعزيز عامر الغشم رئيسا لبلدية شعبة نصاب التابعه لأمانة منطقة الحدود الشمالية .

ورفع الغشم بهذه المناسبه بالشكر لمعالي وزير الشئون البلديه والقرويه المهندس عبداللطيف ال شيخ ولسعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد على منحنا هذه الثقة الكريمة.

وأؤكد أن هذه الثقه تعد وساما غاليا ودافعا لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن واسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء الامانه والارتقاء بخدمات البلديه لتحقيق رؤية وأهداف رؤية الممكلة 2030 وتطلعات قادة هذه البلاد للوصول إلى الهدف المنشود وكذلك تحقيق توجيهات توجيهات سيدي صا حب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان ال سعود (حفظه الله) بتحقيق الرؤية وأهدافها .