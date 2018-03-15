تصريحات جديدة لفيفي عبده بعد إلقاء القبض عليها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، إنها فوجئت بما نشر في وسائل الإعلام عن إحالتها للنيابة العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفني، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، موضحة أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وقد يكون على غير سند من الواقع والقانون.

وصرحت فيفي أنها على مدار مشوارها الفني الطويل، لم تتعرض لمثل هذا الأمر، وأنه قد يكون خطأ وهي سوف تقوم على الفور بإصلاحه.

وأكدت فيفي عبده، أنها حريصة كل الحرص على سداد كل ما هو مستحق عليها للدولة، وأنها على الفور بمجرد علمها بالخبر، أمرت المحاسب القانوني الخاص بها بالتوجه لمصلحة الضرائب للاستعلام عن أية مطالبات تخصها، وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفها حرصًا منها على الصالح العام.