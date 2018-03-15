قائمة أسماء ” الأخضر ” بمعسكري إسبانيا وبلجيكا

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة المنتخب الوطني الأول، اليوم الخميس، عن قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للالتحاق بمعسكري إسبانيا وبلجيكا الذي سينطلق بعد غد السبت.

وتضم القائمة كلًا من ” وليد عبدالله، ساير المسيليم، فواز القرني، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الخيبري، عبدالملك الخيبري، إبراهيم غالب ” .

بالإضافة إلى ” عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي، محمد كنو، سلمان المؤشر، يحيى الشهري، فهد المولد، سالم الدوسري، محمد الكويكبي، أحمد الفقي، محمد السهلاوي، ومهند عسيري ” .

وأوضحت الإدارة أن المنتخب سيخوض خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى مع منتخب أوكرانيا في الـ23 من مارس الجاري على استاد مدينة ماربيا، والثانية مع منتخب بلجيكا في الـ27 من مارس الجاري على ملعب المل بودوان في العاصمة بروكسل.

كما طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني استدعاء لاعب الوسط بنادي الهلال نواف العابد للمعسكر لمتابعة الجهاز الطبي لحالته الصحية والوقوف على برنامجه العلاجي.