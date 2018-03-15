بعد أزمته مع الفريق.. جماهير الأهلي المصري تعرض ” السعيد ” للبيع على الإنترنت

نواف السالم(صدى):

غضبت جماهير الأهلي المصري من لاعب الفريق الأول النجم عبدالله السعيد، بعد أن رفض لأشهر تمديد التعاقد مع النادي الأهلي المصري لطلبه الحصول على 15 مليون جنيه راتبًا سنويًا؛ الأمر الذي رفضه الفريق، بالإضافة إلى توقيعه للزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي.

وقامت الجماهير بعرض ” السعيد ” للبيع على الإنترنت على تطبيق ” olx ” مقابل 40 جنيه مصري، لافتين إلى أن الرقم قابل للنقاش، سخرية من اللاعب الذي خذلهم.

ومن الجدير بالذكر، إنه وقع اللاعب المصري على نسخة واحدة من العقد للمنافس التقليدي ” الزمالك ” ثم تراجع وقرر التوقيع على عقد التمديد مع الأهلي المصري بحضور المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي المصري.

ورفضت الجماهير استمرار اللاعب مع الفريق إثر الواقعة؛ فعرض نادي الأهلي المصري، عبد الله السعيد، للبيع رغم كونه نجم الفريق الأول، وذلك عقب ضمان بقاء اللاعب.