العرض الإيرلندي وشاطئ السماء.. أبرز فعاليات ” الترفيه “

عادل الحربي(صدى):

تدشن في العاصمة الرياض، فعاليات المسرحية الكوميدية ” المافيا ” ، والتي تقدم الشباب والعائلات، في مركز الملك فهد الثقافي، على مدى ثلاثة أيام تبدأ من 15مارس، في حين تستمر فعالية ” باركرز إكس ” في حديقة برج الفيصلية بالرياض.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن ” الروزنامة ” الأسبوعية، التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، والتي تقدم من خلالها التنوع، في المحتوى والتوزيع الجغرافي لأماكن الفعاليات، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض هذه الفعاليات.

– الفترة 15-16 مارس: تنطلق في جدة فعالية العرض النقري الإيرلندي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتقدم الفعالية عرضاً فلكلوريًا إيرلنديًا.

– الفترة 15- 30 مارس: تنطلق فعالية شاطئ السماء، في شارع الأمير عبدالله الفيصل، بأبحر الشمالية خلال إجازات نهاية الأسبوع، في تلك الفترة، وتقدم الفعالية تجربة جديدة في مجال الشواطئ، تتنوع بين العروض الحية، والفن والأنشطة الحركية.

– 14- 17 مارس: تنطلق فعالية باريس الصغيرة، في ” لو برستيج ” مول، وتحتوي الفعالية على أجمل مناطق وشوارع باريس.

– 31 مارس: تستمر فعالية ” برحة ميركاتو ” ، حيث تتناول دمج الماضي بالحضارات الحديثة، بالإضافة لعدد من الأنشطة التفاعلية، والألعاب المائية والهوائية، وعروض الكرنفال والمسرح.