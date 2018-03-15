القادسية يوافق على منح جمهور الهلال كامل مدرجات الواجهة غدا

ماجد محمد(صدى):

وافقت إدارة نادي القادسية، اليوم الخميس، على منح جمهور نادي الهلال كامل مدرجات الواجهة حتى مدرج الدرجة الأولى يسار المنصة، في اللقاء الذي يجمعهما غداً الجمعة.

وكان قد تم طرح تذاكر المباراة، حيث جاءت الأسعار كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 300 ريال للدرجة الممتازة، وألف ريال للدرجة الذهبية.

ومن المقرر أن يلقتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال، عند الساعة الثامنة ونصف مساءً، على مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.