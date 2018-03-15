بالصور.. أول مسؤول شرطة مسلم يحضر دروس أكاديمية FBI الأمريكية

واشنطن(صدى):

يعتبر الشاب اليمني جميل صالح عتيق الطاهري، أول مسؤول شرطة مسلم يحضر دروس أكاديمية FBI الأمريكية، وذلك بعد أن انتقل مع والده إلى الولايات المتحدة ليصبح قائدًا لشرطة نيويورك.

وأوضح جميل الطاهري أنه كان معجبًا برجال الشرطة منذ صغره، ولكن القدر أخذه ليكون رجل شرطة في بلاد غير التي عاش فيها طفولته، حين انضم لأكاديمية الشرطة بأمريكا، محاولًا التوفيق بينها وبين دراسته فحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية، ثم درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سيتون هول، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى.

ويعد ” جميل ” أول يمني وعربي يصل لهذا المنصب في نيويورك وأميركا، كما أنه المؤسس المشارك لجمعية الضباط المسلمين في نيويورك، لافتًا إلى أن هناك 1000 مسلم يخدمون في شرطة نيويورك ولكن العرب بشكلٍ عام لا يشكلون أرقامًا كبيرة في الشرطة الأمريكية.

وقال الشاب اليمني: ” بالرغم من أنه كانت هناك صعوبات وعنصرية حتى في قطاع الشرطة، لكن دورنا كمسلمين هو تحسين الصورة ليس فقط بالكلام وإنما أيضًا بالتعامل والأخلاق التي دعانا إليها الإسلام. ”