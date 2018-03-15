بعد 3 سنوات.. مصر تستعيد جثث مذبحة ” سرت “

القاهرة(صدى):

ظهر اليوم الخميس، تطورات جديدة في ملف جثث المصريين ضحايا مذبحة ” سرت ” ؛ وذلك بعد موافقة النائب العام الليبي الصديق الصور، على طلب النائب العام المصري، على استعادة جثث المصريين الـ21، الذين قتلوا في فبراير 2015، في مذبحة نفذها تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

ويجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور 3 سنوات، لا تزال الجثث الـ 21، عالقة في ” سرت ” الليبية، قبل أن تلوح بوادر أمل، في ظل الاتصالات الجارية حاليًا، بين السلطات المعنية في البلدين؛ لنقلهم إلى مصر، خاصة محافظة المنيا، مسقط رأس معظمهم.

يُذكر أن السلطات الليبية، تسلمت طلبًا من النائب العام المصري، عبر الخارجية الليبية؛ للمساعدة القضائية، مع عرض الملف على الطب الشرعي؛ من أجل أخذ عينات الحمض النووي، إثر لقاء بين لجنة تضم النائب العام وممثلين عن الخارجية، مع النائب العام المصري.