اكتشاف نوع من الزواحف يعود لـ 200 مليون عام
اكتشف فريق من الباحثين الكنديين في جامعة ” تورنتو ” الكندية نوعا من الزواحف يعود إلى أكثر من 284 مليون عام يشبه السحالي يترك ذيله ينفصل عنه ليتخلص منه لسرعة الهرب من أعدائه .
واكتشف العلماء أن بقايا هذه الزواحف تقع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والهند وأفريقيا .
وأوضح الباحثون أن بعض أنواع الزواحف التي تعيش في العصر الحديث هي امتداد للزواحف التي تم اكتشافها حيث إن لديها نفس القدرة على فصل ذيلها .
سراديب[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يخلي مختبرات التعديل الوراثي هههههههه