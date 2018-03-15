  • الخميس 15

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. اكتشاف نوع من الزواحف يعود لـ 200 مليون عام

اكتشاف نوع من الزواحف يعود لـ 200 مليون عام

اكتشاف نوع من الزواحف يعود لـ 200 مليون عام
أوتاوا(صدى):

اكتشف فريق من الباحثين الكنديين في جامعة ” تورنتو ” الكندية نوعا من الزواحف يعود إلى أكثر من 284 مليون عام يشبه السحالي يترك ذيله ينفصل عنه ليتخلص منه لسرعة الهرب من أعدائه .

واكتشف العلماء أن بقايا هذه الزواحف تقع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والهند وأفريقيا .

وأوضح الباحثون أن بعض أنواع الزواحف التي تعيش في العصر الحديث هي امتداد للزواحف التي تم اكتشافها حيث إن لديها نفس القدرة على فصل ذيلها .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يخلي مختبرات التعديل الوراثي هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *