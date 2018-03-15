اكتشاف نوع من الزواحف يعود لـ 200 مليون عام

أوتاوا(صدى):

اكتشف فريق من الباحثين الكنديين في جامعة ” تورنتو ” الكندية نوعا من الزواحف يعود إلى أكثر من 284 مليون عام يشبه السحالي يترك ذيله ينفصل عنه ليتخلص منه لسرعة الهرب من أعدائه .

واكتشف العلماء أن بقايا هذه الزواحف تقع في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والهند وأفريقيا .

وأوضح الباحثون أن بعض أنواع الزواحف التي تعيش في العصر الحديث هي امتداد للزواحف التي تم اكتشافها حيث إن لديها نفس القدرة على فصل ذيلها .