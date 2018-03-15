طريقة مضمونة لخسارة 4 كيلو جرام في الاسبوع وعدم اكتسابها مجددا

واشنطن(صدى):

وجدت دراسة علمية أمريكية ، الطريقة الأمثل لخسارة الوزن وعدم العودة الى الوراء. هذه الطريقة التي تسمح لك بخسارة 4 كيلو جرام بالاسبوع كحد أقصى يمكن اقتصارها بالنصائح التالية

اكثري من الخضراوات:

الاكثار من الخضراوات ذات الاوراق الخضراء تحديداً تعزز عملية خسارة الوزن وتحافظ على صحة الجسم ككل، كما تبعده عن الامراض. فادخلي السبانخ، الخس، البروكولي وغيرها الى أطباقك اليومية على الفور.

استبدلي المشروبات الغازية بتلك الخالية من السكر:

تخلّي عن عادة تناول المشروبات الغازية فهي تزيد من معدّل استهلاكك للسكر مما يرفع احتمال زيادة وزنك. لذا استبدليها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر واشربي الماء كلما سنحت لك الفرصة.

توقفي عن تناول النشويات بقدر المستطاع:

كم الافضل أن تستعيضي عن الخبز الابيض والازر بالحبوب الكاملة، وادخليها في أطباقك، فهي تمنحك كيمة النشويات التي يحتاجها جسمك دون أن تدفعك الى حافة الوزن الزائد.

اهتمي بالبروتينات:

البروتينات ضرورية لعضلات الجسم وتمنحك شعوراً بالشبع وإن تناولتها بكميات قليلة، لذا لا تحرمي نفسك منها خصوصاً بعد ممارسة الرياضة.

ابدئي بالتمرين:

لا يمكن أن تنجحي في خسارة الوزن من دون القيام بنشاط جسدي، فاذا لم تكوني من محبي النادي الرياضي والتمارين الصعبة، الجئي للمشي اليومي وعززي حركة أمعائك والدورة الدموية لتزيدي من فرص خسارة الوزن.

ادخلي الدهون الطبيعية الى غذائك:

الدهون الطبيعية لا تشمل البطاطس، أو المقالي والشوكولا وغيرها. نحن نتحدث هنا عن المكسرات، الافوكادو، زيت الزيتون.