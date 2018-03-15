بالصور.. فرع الكلية التقنية برجال ألمع يختتم دورتين تدريبيتين من ” أتقن “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت في فرع الكلية التقنية برجال ألمع يوم أمس الأربعاء دورتين تدريبيتين من المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المجتمعي أُتقن بقسمي التقنية الكهربائية (مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ) وتقنية الحاسب (مبادئ صيانة الحاسب والدعم الفني) حيث بلغ عدد المستهدفين من هذين التدريبين 50 متدرباً ليصل إجمالي من أنهوا التدريب حتى الآن إلى 70 متدرباً خلال هذه المرحلة من البرنامج .

اختتمت الدورتين بتطبيقات عملية من قبل الملتحقين حيث تهدف هذه الدورات إلى تزويد المتدربين بالمهارات الأساسية في مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية وكذلك التدرب على صيانة الحاسب الآلي، وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحر .

وفي ختام التدريبات وجه المتدربون رسالة شكر للمعلمين والمدربين وعلى رأسهم رئيس مركز التدريب المستمر بالكلية الأستاذ ” إبراهيم بن يحيى قاسم ” على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن استفادتهم من الدورة، مؤكدين أن جميع المسؤولين بالمركز كانوا على قدر المسؤولية المهنية والأخلاقية وأنهم مثال مشرف لكل السعوديين .

