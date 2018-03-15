” العمل ” توضح حقيقة الفتاة المعنفة.. والأخيرة ترد

نايف السالم(صدى):

كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة ينبع، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة من جنسية عربية إلى العنف الأسري.

وأوضحت الوزارة، أن فريق الحماية الاجتماعية بالمحافظة باشر الحادثة وقام ببحثها ودراستها ومعالجة المشكلة وتقديم كل الخدمات اللازمة، مضيفاً أنه قد تبين أن الفتاة تعرَّضت للتعنيف قبل 3 أشهر وتم التعامل معها في حينه.

من جانبه، أشار مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إلى أن الفتاة أكدت أنها لم تتعرض لأي شكل من أشكال العنف حالياً، موضحاً أنها أحيلت لمستشفى ينبع العام لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية؛ للتأكد من عدم تعرضها للعنف.

وأضاف أنه تم تسلم التقرير الطبي الصادر من المستشفى، وظهر أنها لم تتعرض بالوقت الحالي لأي عنف، مضيفاً : ” تم توقيع الإقرارات والتعهدات على الأُسرة بعد التوجيه والإرشاد لهم من قبل المختصين بضرورة حسن التعامل مع الفتاة ” .