القردة تجتاح مدرسة بنات بـ ” السودة ” .. والأمانة ترد بعدم الاختصاص

أبها(صدى):

شهدت إحدى المدارس بالسودة، حالة من الذعر والخوف؛ وذلك بسب تفاجئ المنسوبات بالقردة داخل المدرسة، مما دفع لمخاطبة الجهات المعنية بالإدارة؛ لإيجاد حلول لعدم تكرار هذه الحادثة.

وفي هذا السياق، بين أحد أولياء أمور الطالبات، أن حادثة في مجمع ” السودة ” ؛ تسببت في وجود حالات من الهلع والخوف لدى الطالبات، قائلًا: ” تقدمنا بشكوى للتعليم، التي خاطبت الأمانة بضرورة إيجاد حلول؛ لدخول القردة إلى المدرسة ” .

وذكر أن الأمانة ردّت بعدم الاختصاص؛ لوجود قسم بالتعليم وهو الأمن والسلامة، وما بين رمي المسؤولية بين الأمانة والتعليم على الاختصاص، ما زالت المدرسة تعاني من دخول القردة.