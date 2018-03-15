تحويل قصر لصدام حسين إلى مبنى للجامعة الأمريكية ببغداد

بغداد(صدى):

أكد أحمد الربيعي، مدير عام دائرة العقارات بوزارة المالية العراقية، أنه تم تخصيص قصر الرضوانية ” أحد القصور الرئاسية ” والمساحة المحيطة به لغرض إنشاء مبنى الجامعة الأمريكية، وإقامة مشاريع استراتيجية.

وأضاف ” الربيعي ” ، أن دائرة عقارات الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا المشكّلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار؛ تعمل على الاستفادة القصوى من القصور الرئاسية.

يشار إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين، كان قد شيَّد منذ منتصف الثمانينيات حتى سقوط نظامه، العشراتِ من مجمعات القصور الرئاسية في مناطق متفرقة من البلاد غالبيتها في بغداد.