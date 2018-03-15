أليكسا تضيف وظيفة جديدة مهمة للأجهزة المحمولة

أماني الغامدي(صدى):

أضافت شركة أمازون وظيفة مهمة من وظائف المساعد الرقمي أليكسا، في الأجهزة المحمولة الأخرى، حيث يمكن للمستخدم حالياً إرسال الرسائل والمكالمات عن طريق تطبيق أليكسا على الأجهزة اللوحية المزودة بنظام جوجل أندرويد والجهاز اللوحي آي باد لشركة أبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتعين على المستخدم تثبيت أحدث إصدار من تطبيق المساعد الرقمي أليكسا، ثم مزامنة دليل العناوين وتأكيد الرقم الهاتفي.

ولكن يجب تثبيت تطبيق أليكسا على الجهاز المقابل، لتعمل المكالمات في الاتجاهين، وأن يكون لدى الطرف الآخر جهاز أمازون مزود بالمساعد الرقمي أليكسا مثل سماعات ECHO أو SPOT أو SHOW.