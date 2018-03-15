بالصور.. ” المخضوب ” يفتتح مبنى بلدية جلاجل

سعيد العجل(صدى):

افتتح وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب يوم الخميس 27/06/1439هـ مبنى بلدية جلاجل وافتتح عدد من المشاريع البلدية.

وفور وصول سعادة المهندس المخضوب لمبنى البلدية أزاح الستار إيذاناً بافتتاح مبنى البلدية الذي بلغت تكلفته الإجمالية 11 مليون ريال بمساحة تقدر بخمسين ألف متر مربع ويتكون من ثلاث طوابق تحتوي على أكثر من 75 مكتب تستوعب عدد 150موظف كما يشمل مواقف للسيارات تتسع لعدد 160سيارة وقد تم تجميل المساحات الخارجي بحدائق واشجار وممرات مشاة ويعد المبنى أضافة معمارية لمركز جلاجل ويؤمل أن يساهم بإذن الله في أحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمراجعين حيث جهز بكافة الخدمات والتجهيزات المكتبية والإلكترونية.

بعد ذلك قام سعادة وكيل الأمين المخضوب بجولة داخل المبنى واستمع لشرح مفصل من رئيس بلدية جلاجل المهندس عبدالمحسن الحمادي عن كافة مرافق المبنى وما يحتويه من تجهيزات و خدمات وحث سعادة المهندس صالح المخضوب منسوبي البلدية على مضاعفة الجهود لخدمة المراجعين وتسهيل الإجراءات لهم.

عقب ذلك التقى سعادة الوكيل برئيس مركز جلاجل المهندس عبدالله بن علي السويد وكذلك رئيس المجلس البلدي بجلاجل الدكتور محمد السويد وجرى الاستماع لما لديهم من ملاحظات ومقترحات.

كما جرى خلال الزيارة قيام المهندس المخضوب بافتتاح عدد من المشاريع الأخرى وهي تطوير وتأهيل حديقة الشلال وكذلك السوق التجاري وسوق اللحوم والخضار بجلاجل والمسلخ الجديد وكذلك تم تدشين مشروع المنتزه البري ومشروع المركز الحضاري.

