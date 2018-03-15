بالصور.. سقوط مضيفة من باب طائرة إماراتية قبيل الإقلاع

أبوظبي(صدى):

تعرضت مضيفة طيران للسقوط من باب الطوارئ لإحدى الطائرات التابعة لطيران الإمارات في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا قبيل استعداد الطائرة للإقلاع إلى دبي.

وقالت شركة طيران الامارات، إنه جاري التحقيق بالتعاون مع السلطات الأوغندية بشأن الحادث الذي تعرضت له احدى مضيفات الشركة بسقوطها من باب مخرج الطوارئ للطائرة في مطار عنتيبي قبل إقلاع الرحلة والتي كانت متوجهة من مطار عنتيبي إلى مطار دبي الدولي يوم أمس.

وأضافت أنه تم نقل المضيفة مباشرة لأقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية وتقديم كل الدعم الممكن لها ، كما تجدد التزامها بأقصى معايير الأمن والسلامة في كافة خدماتها وعلى جميع رحلاتها وتدعو وسائل الإعلام لانتظار نتائج التحقيق النهائية التي ستعلن عنها فور انتهائها.

وذكر شهود عيان من العاملين في المطار والمسافرين على متن الرحلة إن المضيفة أصيبت بكسور في ساقيها، وجروح خطيرة في جسدها.