خبراء يكشفون دعم قطر للإرهاب بالأدلة أمام المنظمات الحقوقية

طلال الضوي(صدى):

أعلن باحثون وخبراء عن الحقائق والأدلة التي تثبت دعم قطر للإرهاب، اليوم الخميس، أمام كافة المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي.

وأكد الباحثون في مؤتمر صحفي عالمي في نادي الصحافة الروسي وزعوا خلاله تقرير بعنوان ” قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة “، على توافر الأدلة التي تثبت استمرار قطر في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول اتنظيم القاعدة ومنظمات تابعة لها حتى الآن.

وأوضحوا أن قطر تخرق معاهدات ومواثيق دولية بدعمها للمنظمات الإرهابية، مؤكدين أنها مالم تتعرض لضغوط فعلية، خاصة على أميرها مباشرة، لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب”.

كما أشاروا إلى أن الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل في قطر وتركيا وإيران بات مزعجًا ومثيرًا للتساؤلات، قائلين ” لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التي تتبناه وتروج له “.