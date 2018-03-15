انتحار نجمة شهيرة داخل شقتها.. والسبب صادم

نورة الشهري(صدى):

أقدمت النجمة البوليوودية موميتا ساها ، على إنهاء حياتها بالانتحار شنقاً داخل شقتها المٌستأجرة بإحدى المدن الهندية ، عقب إصابتها باكتئاب حاد .

حيث عثرت الشرطة الهندية على جثتها بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من الجيران، بفتح باب شقة موميتا ساها التي تبلغ 23 عامًا، ووجدتها معلقة في غرفتها.

ورجحت تحقيقات الشرطة الأولية وفقاً لتقارير صحف هندية ، أن تكون موميتا ساها تعاني اكتئابًا حادًّا أدى إلى انتحارها ,

وقالت الشرطة في بيان إعلامي ” يبدو أنّ موميتا كانت تعاني اكتئابًا شديدًا بحسب ما قرأناه على حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث بدا أنّ مشاركتها الأخيرة تعبّر عن الاكتئاب، وأننا ندقق بقائمة اتصالات الهاتف المحمول الخاص بها، لنكتشف الحقيقة وأسباب إقدامها على الانتحار ” .

آخر عبارة كتبتها موميتا كانت: ” لم أستطع أن أصبح ممثلة ناجحة، فلا يمكن أن تحقق توقعاتك في بعض الأحيان، لذلك سأرحل إلى الأبد ” .