” الشورى ” يصوت على فرض غرامة مالية بنظام التنفيذ للحد من مماطلة المدينين

عادل الحربي(صدى):

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى المجلس بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 /1438هـ، حيث تطالب اللجنة في أبرز توصياتها افتتاح فروع للصندوق في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

ويناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي رفعته إلى مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438هـ، وطالبت فيه اللجنة الرئاسة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

ومن الموضوعات التي سيناقشها المجلس المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28 /7 /1422هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437 /1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع استراتيجيات واضحة لعملها في الخارج تقيم بموجبها وضع المكاتب الدعوية في الخارج.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي طالبت اللجنة فيه بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

ويهدف مشروع اللائحة إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر بالإضافة إلى توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.