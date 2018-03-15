طلاب جامعة الطائف عن مواقف السيارات: شبح مخيف يؤرقنا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفاقمت مشكلة الطلاب والمحاضرين، بجامعة الطائف، مع مواقف مركباتهم، مما أدى لتأثيرها على تحصيلهم الدراسي، وتأخيرهم عن محاضراتهم، حيث يهدرون الوقت والجهد، في البحث عن موقع يوقفون فيه سياراتهم، بالإضافة لقسائم ومخالفات المرور، التي تتصيدهم باستمرار.

وذكر الطلاب أن مواقف السيارات، أصبحت بالنسبة لهم كـ ” الشبح المخيف ” ، الذي يؤرقهم دون أن تتحرك إدارة الجامعة؛ لإيجاد الحلول له، مشيرين إلى أن قسائم المخالفات التي تقيد عليهم بدعوى الوقوف الخاطئ، استنزفت المكافآت التي تصرف لهم.

يُذكر أنه تم فرض غرامة مالية بواقع 150، على كل سيارة مخالفة مع العمل على سحبها فورًا، بواسطة الشركة المشغلة.