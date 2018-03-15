‏مركز الملك فهد الثقافي ينظم تظاهرة فنية لاستعراض مواهب الأطفال

سعيد العجل(صدى):

تنطلق يوم الأحد المقبل تظاهرة فنية جديدة ينظمها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ضمن روزنامته الثقافية الكبيرة التي يطلقها بالتوافق مع رؤيته الجديدة لهذا الموس، وتستمر على مدى 3 أيام.

وذكر المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي الأستاذ محمد السيف أن هذه التظاهرة تستهدف الأطفال الموهوبين من خلال مهرجان الفرق الاستعراضية، والذي يحظى بإقبال كبير داخل مدينة الرياض وخارجها من قبل الفرق والمنشدين، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 29 فرقة، كما انضم للمسابقة 27 طفلا منشدا.

وكشف السيف عن جوائز قيمة تم رصدها من إدارة المركز للعشرة الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة، وسيكون الحضور لها مجانا ومتاح أما الجميع.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد‏ الثقافي بالرياض أن هذا المهرجان يأتي انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة والإعلام بكل ما يتعلق بالثقافة لشرائح المجتمع عموما، وشريحة الأطفال خصوصا والاهتمام بالموهوبين منهم و إيجاد البيئة المناسبة لهم، وتقديم الدعم والاهتمام بالفرق الاستعراضية يأتي تقديرا من المركز لهذه الفرق التي تقدم نشاطا ترفيهيا مميزا يثري النشاط الثقافي في المملكة.

يذكر أن المهرجان يتضمن أيضا منافسة تم تنظيمها للمدارس الابتدائية في مجال الإنشاد والإلقاء، تشارك فيها ١٦ مدرسة في منافسة تجرى خلال الفترة الصباحية .

