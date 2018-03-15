وزير البيئة يدعو مزارعي الورد بإنشاء جمعية تعاونية لتطوير المنتج

سعيد العجل(صدى):

دعا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضليي، مزارعي الورد الطائفي بتاسيس جمعية تعاونية لتطوير ودعم زارعة وصناعة الورد الطائفي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال صندوق التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مساء أمس، مزارعي الطائفي على هامش منتدى النحالين الوطني .

وناقش اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه مزارعي ومصنعي الورد لطائفي، والسبل لتحويلها لقصص نجاح تسهم في تطوير منتجاتهم ونقلها من المحلية الى العالمية بطرق مؤسساتية وعلمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لبحث سبل تطوير زراعة الورد الطائفي ومن خلال استراتيجيتها في دعم بعض المحاصيل الزراعية، حيث يجري العمل حاليا مع هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لعمل خطة لتطوير هذه المنتجات سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع من خلال زيادة المساحات الزراعية.

وتقوم الوزارة من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة في زيادة المساحة المزروعة، وبدأ العمل في محافظة الطائف تاهيل بعض المدرجات الزراعية وزيادة مساحة زراعة الورد الطائفي وسيتم الاستمرار في تأهيل مدرجات أخرى في أكثر من موقع.

أما على مستوى التصنيع فسيتم تشجيع إدخال الورد الطائفي في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والصناعات التكميلية الأخرى، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين الدخل السنوي مقارنة بالوضع الحالي حيث متوسط الدخل السنوي حاليا حوالي ٥٠ مليون ريال ولكن في ظل سعي الوزارة في تطوير الصناعات المكملة ودخول المنتج في الصناعات الحديثة يتوقع أن يكون الدخل السنوي ما يقارب ٧٠٠ مليون ريال ، مما يسهم في خلق وظائف جديدة ومصادر دخل جديدة وتحسين دخل المزارعين، وينعكس إيجابا في تنمية الإقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

