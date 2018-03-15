الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول ببرنامج الماجستير والدكتوراة بالإدارة التربوية

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية ببرامج الدراسات العليا في الإدارة التربوية في قسم الإدارة التربوية يوم الأحد الأول من رجب 1439 هـ.

وأوضحت أن وقت ومكان المقابلة الشخصية للمرشحين كلية التربية مبنى ١٥، والدور الأول، قسم الإدارة التربوية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لافتة إلى إنه على المرشحين إحضار إثبات مصدّق للخبرة العملية، إن وجدت، للمرشحين.

وأضافت أن مكان المقابلة الشخصية للمرشحات كلية التربية مبنى ٢، الدور الثاني، حيث أن مقابلات الماجستير: قاعة 340، والدكتوراه: قاعة 341.

وأشارت جامعة الملك سعود إلى إنه للإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي: هنا .