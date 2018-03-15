مستشفى الإيمان العام يدرب منسوبيه على الإخلاء والوقاية من الحريق

سعيد العجل(صدى):

نفذ مستشفى الإيمان العام وبالتعاون مع الدفاع المدني دورة تدريبية لمنسوبي المستشفى لفرضية الحريق والإخلاء والوقاية من الحريق لمدة يومين من خلال محاضرات نظرية وتطبيق عملي على الفرضية.

وذكر مدير المستشفى عادل الغامدي أن ذلك يأتي ضمن خطط التدريب والتجارب التي يقوم بها المستشفى ووضع برامج السلامة بالمستشفى في الأولويات واستمرارية التدريب والعمل والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المستشفى للتعامل مع الكوارث والأزمات والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية ورفع درجة الجاهزية لدى العاملين في المستشفى وطرق التعامل في حال حدوث حريق لا سمح الله وتدريب منسوبي المستشفى على التعامل مع الحدث بشكل مميز وفعال، مؤكداً استمرار مثل هذه الدورات والفرضيات والتنسيق المستمر مع الدفاع المدني في إقامتها للعاملين في المستشفى مقدماً شكره وتقديره للدفاع المدني على جهودهم الكبيرة وتعاونهم المستمر.

الجدير بالذكر أن مستشفى الإيمان العام نفذ فرضية حريق وهمية في وقت سابق.

