بالفيديو.. نجوى كرم تكشف عما سترتديه يوم زفافها

أماني الغامدي(صدى):

تداول جمهور ومحبي النجمة نجوى كرم عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمقابلة أجريت مع نجوى على هامش حفلها في الشارقة .

حيث أجابت نجوى على سؤال حول ماذا سترتدي يوم زفافها، قائلة ” يمكن جينز، حسب المزاج! أنا لبست أهم الفساتين بالعالم .. وكرمال هيك بطّل هيدا الشي أمنية خصوصا إنو إيلي صعب لبّسني أهم فساتين الأعراس بكل الألوان ” .

يُذكر أن كرم كانت أيضاً قد تحدثت بوضوح عن سبب إنتفاخ وجهها في فترة ماضية، قائلة: ” صراحة متل كل الستات بهتم بحالي، استخدمت نوع من البوتوكس او الفيلر، وكان الحكيم واعدني ان يخف الورم بسرعة، وأنا شوي وجي حساس، ما خف الورم بسرعة فبين على السوشيل ميديا، وهيدي كل القصة، وهلق رجعنا لطبيعتنا، عادي هيدي شوية تظبيطات وترتيبات نسائية ” .