ضبط مصنع للخمور يديره مجموعة من الأفارقة في بيش

تركي السالم(صدى):

كشف مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، عن ضبط مصنعًا للخمور يديره مجموعة من الأفارقة في محافظة بيش.

وأوضح اللواء القحطاني أن الشرطة تمكنت من العثور ومصادرة كافة أدوات التصنيع، كما عثر بالمصنع على ١٥ برميل كبير و٣٠ جركل سعة ٢٥ لتر مليئة بمادة العرق المسكر.

وأشار إلى إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بينما يأتي ذلك ضمن جهود رجال الأمن في جازان لضبط المروجين للخمور، وتطبيق الأنظمة والقوانين عليهم.