أجزاء بجسمك هذه تشيخ بسرعة وتكشف عمرك

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة ميكاب ، عن المناطق في الجسم التي تظهر عليها الشيخوخة بسرعة، حيث يغيّر لونها وملمسها نتيجة للوراثة أو الهرمونات أو أضرار أشعة الشمس.

فما هي هذه المناطق التي “تشيخ” بسرعة والتي تكشف عمركِ الحقيقي؟

اليدان

تشكّل اليدان الجزء الأوّل من الجسم الذي تظهر عليه الشيخوخة، وتكشف عمركِ، وقد أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية كالي بابانتونيو أنّ التغيُّرات الهرمونية تؤدِّي إلى فقدان مرونة الجلد وسماكته، مما يتسبب في بروز الأوردة، بالإضافة إلى تشكّل البقع العمرية نتيجة التعرّض للشمس.

العينان

الجلد المحيط بالعينين رقيقٌ جدًا، وتتشكّل به التجاعيد نتيجة بعض العادات المتكرّرة، مثل الابتسامة والتلف والتعرّض للشمس أيضًا، وقد أوضحت كالي أنَّه لا ينبغي تطبيق معظم مستحضرات الحماية من الشمس بالقرب من العين، وأنّ الحلَّ الأمثل هو ارتداء النظارات الشمسية، لتوفير أقصى حماية للعينين.

الشفاه

الخطوط الرفيعة حول شفتيكِ تَحدث في كثير من الأحيان، بعد ظهورها حول العينين وعلى الجبين، ولأضرار أشعة الشمس عامل كبيرٌ في ذلك، ولكن هناك عادات تحفز ظهور تلك الخطوط حول شفتيكِ، مثل الشرب من خلال القشة، وزجاجات الماء أيضًا.

الجبين

نستخدم الجبين، لإظهار معظم التعبيرات، ويعدّ من أول الأماكن التي تظهر عليها التجاعيد، لذلك يجب الاهتمام بتلك المنطقة، كما تنصح كالي باستخدام المنتجات التي تحتوي على ” الريتينول ” ، لزيادة إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد، بالإضافة إلى تقشير البشرة لتبدو أكثر إشراقًا ونعومة.

العنق

على الرغم من الاهتمام الكبير بالوجه، إلا أنّ الكثير من النساء ينسين تطبيق كريم الحماية من الشمس على العنق، وتلك خطوة هامَّة تمنع حدوث أضرار أشعة الشمس بتلك المنطقة.

الصدر

تتعرّض منطقة الصدر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وقد تلاحظين ظهور الأوعية الدموية والبقع، نتيجة التعرّض للشمس، وتغيّر اللّون أيضًا، لذلك، تنصح كالي باستخدام كريم واقٍ من الشمس بنسبة ” SPF ” لا تقلّ عن 30%.