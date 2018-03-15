حالات نزيف الأنف التي تلزمك بزيارة الطبيب

برلين(صدى):

أثبتت دراسة ألمانية، أن نزيف الأنف يستوجب استشارة الطبيب، إذا استمر أكثر من 15 دقيقة، أو إذا لم يتحول لون الدم إلى أحمر فاتح.

وباستثناء هاتين الحالتين، يُعد نزيف الأنف حالة بسيطة لا تستدعي القلق، وغالباً ما يكون نتيجة لتمزق أحد الأوعية الدموية بالأنف بسبب جفاف الأغشية المخاطية.

وعندها يمكن إيقاف النزيف بوضع كمادة باردة على مؤخرة العنق، حيث يساعد ذلك على انقباض الأوعية الدموية، مع مراعاة إمالة الرأس للخلف بعض الشيء، حتى لا يسيل الدم إلى المعدة مسبباً الشعور بالغثيان.

مع العلم أن نزيف الأنف غالبًا ما يهاجم كبار السن، نظراُ لأن الأغشية المخاطية تجف لديهم بسرعة، ولمواجهة ذلك يمكن للمسنين استخدام مراهم أو زيوت الأنف المرطبة للأغشية المخاطية، مع الإكثار من السوائل.