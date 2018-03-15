” أوكلاهما ” تعتزم استخدام النيتروجين لتنفيذ عقوبة الإعدام

واشنطن(صدى):

أعلن أحد المسؤولون بولاية أوكلاهما، أمس الأربعاء، عن استئنافها تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد توقف دام 3 سنوات؛ حيث تعتزم استخدام غاز النيتروجين لتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي هذا السياق، أوضح المدعي العام للولاية مايك هانتر، أنه تم اختيار أسلوب استخدام الغاز؛ لأنه فعال وسهل التحكم فيه، ويسهل الحصول عليه، ولا يتطلب إجراءات طبية معقدة، قائلًا: ” أنا أؤمن بالعدالة للضحايا وعائلاتهم، وبالإعدام عقوبة مناسبة؛ للتعامل مع أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم ” .

يُذكر أنه تم تعليق الإعدام، في الولاية بعد الإعدام الفاشل، للقاتل المدان كلايتون لوكيت، في 29 أبريل 2014، حيث أُصيب ” لوكيت ” بتشنجات وظهرت عليه أعراض عدة، وظل يتحدث لمدة 43 دقيقة، بعد استخدام حقنة قاتلة معه، ومات في النهاية بأزمة قلبية.