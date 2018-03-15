500 تربوية في الحفل الختامي لفعاليات الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

برعاية مديرة الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم بنت علي أبو الحسن اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات فعاليات الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٢٧هـ في حفل بهيج بقيادة مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي تحت إشراف مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي وبحضور الوفد التعليمي بوزارة التعليم، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم الأستاذة حصة الزامل ومديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالوزارة الدكتورة منال الرويشد ومشرفة العموم بالإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم الأستاذة وردة علي الرزوق والمشرف العام للتربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي وعضو اللجنة العليا لمشروع الفنون والثقافة نورة حسين البكران ومديرة إدارة النشاط الطلابي بمنطقة الرياض الدكتورة إيمان الدريهم ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري وعدد لفيف من القيادات التربوية بإدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة.

استهل البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاه السلام الملكي، ثم دشنت مديرة الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم بنت علي أبو الحسن المعرض المصاحب للأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية بعنوان ( أيدي تخط الإبداع )عن بالغ سعادتها بما شاهدته من إبداعات مميزة وإنجازات رائعة خططتها أيدي طالبات تعليم مكة ساهمت بشكل كبير في تأهيل كوادر ذات كفاءة وفاعلية عالية تخدم بلادنا الحبيبة وفق قيم ديننا الحنيف ومبادئه، معربةً عن شكرها الجزيل لجميع منسوبات تعليم مكة من طالبات ومعلمات ورائدات نشاط وقائدات ومشرفات على كل ما بذلنه من جهود مباركة للرقي بتطوير المستوى الفني المهني والمهاري لطالباتنا، مبينةً مدى فاعلية مشروع الأولمبياد الوطني الخط العربي والزخرفة الإسلامية‬⁩ الذي يحقق كثيراً من المكتسبات التي تسهم في صقل شخصيات طالباتنا وتعزز مهاراتهن المهنية الوطنية، مثمنةً جهود تعليم مكة‬⁩ على الاستضافة الرائعة وكرم الضيافة الجميل تحت إشراف مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي وبقيادة مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي والشمر موصول لفريق عملها المميز، سائلةً المولى جلا وعلا أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح.

ومن جانبها عبرت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي عن فرحتها الغامرة بهذا اليوم الختامي الذي افتخرنا فيه بطالباتنا المميزات وإبداعاتهن الابتكارية ، مقدمةً جزيل شكرها لمديرة الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم بنت علي أبو الحسن ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم الأستاذة حصة الزامل ومشرفات العموم بالوزارة وجميع الضيفات الحاضرات ، مثمنةً جهود إدارة نشاط الطالبات في إخراج هذا الملتقى المبارك في أجمل صورة وأزهى حلة وعلى رأسهن مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي ، موضحةً مدى أهمية الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية في صقل شخصيات الطالبات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن بما يحقق هويتهن الوطنية، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح للجميع .

ثم تألقت الطالبات المشاركات للأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية في مسيرة نجاحهن وتميزهن.

و قدمت طالبات ابتدائية العلم النافع لوحة وطنية جميلة أبهرت الحضور الكريم، ومن جهةٍ أخرى أنشدت طالبات ابتدائية الفضل الأهلية بأهازيج ترحيبية مميزة ، فيما أهدت الطالبة سمر الزهراني من تعليم الرياض أنشودة مميزة لتعليم مكة ، ثم ألقت منسقة التعلم النشط سميرة رمبو إضاءة بعنوان ( أكاليل الفوز) تحفز فيها الطالبات على الاستمرارية في التميز والتألق لإبراز شخصياتهن وتعزيز ثقتهن في أنفسهن وتنمية مهاراتهن لتحقيق أهدافهن المستقبلية المنشودة .

كما تم استعراض فيديو مرئي لأسماء الله الحسنى من تنفيد ابتدائية بشائر الإبداع الأهليةً، كما شارك مكتب تعليم جنوب مكة بفقرة روحانية بعنوان ( تعظيم البلد الحرام ) أعدتها المشرفة التربوية بمكتب تعليم جنوب مكة -شعبة العلوم الشرعية – مريم الغريبي بالتعاون مع فريق تعظيم البلد الحرام.

فيما تم الإعلان عن أسماء الطالبات الفائزات في مسابقة الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية على المستويات الثلاثة ( الذهبي والفضي والبرونزي) حيث فازت ٩ طالبات في مسار البحث العلمي، و (١٨) طالبة في مسار حروفي ، و(١٨) طالبة في مسار الزخرفة رمز ودلالة و (١٨) طالبة في مسار الخط فن وأصالة.

فعلى المستوى البرونزي حصلت كلاً من الطالبة سمر عبدالله الزهراني على المركز الأول والطالبة طيف علي الخثعمي على المركز الأول المكرر من تعليم الرياض في مسار البحث العلمي، وفي مسار حروفي فازت الطالبة سارة عبدالله الزهراني من تعليم الباحة ، وفي مسار الزخرفة (رمز ودلالة) حصدت الطالبة سارة سامي الفرطوشي من تعليم العلا ، وفي مسار الخط (فن وأصالة) أحرزت الطالبة أمنية إبراهيم العلوي من تعليم ينبع.

وعلى المستوى الفضي حصدت الطالبة روان دخيل الله العدواني من تعليم جدة على المركز الأول في مسار البحث العلمي، وحصلت الطالبة الجوري أحمد سلامي من تعليم جدة على المركز الأول في مسار حروفي، وفازت الطالبة هتون سليمان الحمد من تعليم الباحة على المركز الأول في مسار الزخرفة (رمز ودلالة)، واحرزت الطالبة تغريد الريض سالم النجدي من تعليم الجوف على المركز الأول في مسار الخط (فن وأصالة).

وفيما يخص المستوى الذهبي فقد حصلت الطالبة ربى صلاح فلفلان من تعليم مكة المكرمة على المركز الأول في مسار البحث العلمي، وفي مسار حروفي فازت الطالبة روز علا قرنفلة من تعليم مكة المكرمة بالمركز الأول، وفي مسار الزخرفة (رمز ودلالة) حصدت الطالبة المها عبدالله الذويبي من تعليم الطائف المركز الأول ، وفي مسار الخط العربي (فن وأصالة ) أحرزت الطالبة فاطمة سلطان المحمدي من تعليم المنطقة الشرقية المركز الأول.

وفي نهاية الحفل كرمت إدارة نشاط الطالبات مديرة الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم بنت علي أبو الحسن ومديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالوزارة الدكتورة منال الرويشد ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم الأستاذة حصة الزامل ومشرفة العموم بالإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم الأستاذة وردة علي الرزوق والمشرف العام للتربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي وعضو اللجنة العليا لمشروع الفنون والثقافة نورة حسين البكران ومساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وسلمتهن الهدايا التذكارية، ومن جانبٍ آخر تم تكريم الطالبات الفائزات في الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية وتقديم شهادات الشكر والتقدير والهدايا لهن.

بلغ عدد الحاضرات ( ٥٠٠) تربوية .

