دراسة تؤكد أن أغلب المشاحنات الزوجية تتم في السيارة

باريس(صدى):

أثبتت دراسة فرنسية حديثة أن أغلب المشاحنات والمشاكل الزوجية تتم في السيارة، مما يجعل شخصًا من بين كل خمسة أشخاص يرفض مرافقة الزوج أو الزوجة في السيارة.

حيث فسر علماء النفس، أن السبب في ذلك أن السيارة هي مكان مغلق، ولا يمكن التحرك فيه وحال الغضب لا يمكن الابتعاد والذهاب إلى مكان آخر، فليس هناك خيار آخر غير المشاركة في المشاحنة والمواجهة.

كما أن مقعد القيادة هو المكان الوحيد الذي يسبب المشاحنات، فإذا كانت المرأة هي التي تقود فنجد الزوج ليس لديه الثقة في قيادة زوجته، كما أنه يشعر بفقدان الأمان ما يجعله ينتقدها طوال الطريق، حتى في حالة استخدامها خريطة الطريق “جي.بي.إس”، يجعله يثور بسرعة.

أما في حالة قيادة الزوج للسيارة، فزوجته تنتقد كل تصرفاته وتعطيه درسًا في كيفية احترام الطريق، وغيرها من التعليقات التي تستفز الزوج.