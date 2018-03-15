نزاع المولد والاتحاد معلق داخل أروقة ” الفيفا “

نواف السالم(صدى):

أكد فهر الطيب وكيل أعمال لاعب فريق الأهلي سعيد المولد، أن النزاع بين اللاعب ونادي الاتحاد معلق في أروقة الاتحاد الدولي ” فيفا “، نافيًا تنازل النادي.

وتوقع ” الطيب ” استغراق القضية مزيدًا من الوقت، لافتًا إلى أنه في حال صدور حكم لمصلحة نادي الاتحاد سيحصل فقط على قيمة عقد اللاعب ولا صحة للأرقام الضخمة التي تُنشر.

وأرجعت بعض المصادر تأخر بت ” الفيفا ” في القضية نظرًا لتقدم الطرفين بدفوع جديدة، حيث استند المولد في دفوعه إلى بيان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في 12 أكتوبر 2017، أبدى ملاحظات على تسجيله في الاتحاد.