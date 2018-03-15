” الصندوق العقاري ” يكشف عن تفاصيل منتج ” البناء الذاتي “

عادل الحربي(صدى):

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي عن تفاصيل إطلاق منتج ” البناء الذاتي ” ، وتحديث عقد الدعم السكني إلى “العقد الثلاثي”.

وأوضح أنه سيتم تفعيل منتج ” البناء الذاتي ” من خلال البنوك والجهات التمويلية بمبلغ 500 ألف ريال على شكل دفعات يتم صرفها للمستفيد حسب مراحل إنجاز البناء، مع دعم الصندوق لأرباح القرض وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد.

وأشار إلى أن ” العقد الثلاثي ” سيكون بتواجد ثلاثة أطراف في عقد الدعم السكني (الصندوق العقاري، المستفيد، الجهة التمويلية)، ويعد بمثابة تأكيد على التزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع المستفيد.

وأكّد العمودي على حرص الصندوق على تسهيل اجراءات حصول المستفيدين على التمويل المناسب، وتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لاحتياجاتهم وامكاناتهم المادية.