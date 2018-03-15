استخراج مقص طبي استقر 34 عاما في معدة مريض
نجح فريق طبي بمدينة أربيل العراقية، من استخراج مقص طبي استقر في بطن مريض لمدة 34 عاماً .
جاء ذلك عقب شعور أحد الأشخاص بحالة مرضية طارئة ، استدعت إجراء عملية جراحية له في معدته ، وأثناء الجراحة تفاجأ الاطباء بوجود مقص طبي داخل بطن المريض .
وقال مصدر طبي في تصريحات لصحف عراقية ، إن المريض أجرى عام 1984 عملية بالمعدة، ونسي الأطباء المقص الطبي داخل معدته حينها، دون أن يشعر بالألم طيلة تلك الفترة، لكن تعرضه لظروف مرضية دفعته لإجرائه عملية طبية بمستشفى ” زركاري بأربيل ” ، أدت إلى اكتشاف الأطباء وجود المقص بمعدته.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 17 دقيقة
لطفك يارب.