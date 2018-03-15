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استخراج مقص طبي استقر 34 عاما في معدة مريض

استخراج مقص طبي استقر 34 عاما في معدة مريض
بغداد(صدى):

نجح فريق طبي بمدينة أربيل العراقية، من استخراج مقص طبي استقر في بطن مريض لمدة 34 عاماً .

جاء ذلك عقب شعور أحد الأشخاص بحالة مرضية طارئة ، استدعت إجراء عملية جراحية له في معدته ، وأثناء الجراحة تفاجأ الاطباء بوجود مقص طبي داخل بطن المريض .

وقال مصدر طبي في تصريحات لصحف عراقية ، إن المريض أجرى عام 1984 عملية بالمعدة، ونسي الأطباء المقص الطبي داخل معدته حينها، دون أن يشعر بالألم طيلة تلك الفترة، لكن تعرضه لظروف مرضية دفعته لإجرائه عملية طبية بمستشفى ” زركاري بأربيل ” ، أدت إلى اكتشاف الأطباء وجود المقص بمعدته.


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