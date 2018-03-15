منتخب الأرجنتين يواجه عدة صعوبات قبل مونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

كشف مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، هيرنان كريسبو، أن منتخب بلاده يواجه عدة صعوبات وتحديات قبل مواجهات كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا العام.

واعترف ” كريسبو ” أنه غير واثق في قدرة مدرب منتخب بلاده، خورخي سامباولي على تطبيق أفكاره مع الفريق، لافتًا إلى إنه سينتظر ليرى إن كان بإمكان اللاعبين التكيف مع رؤية المدرب.

وقال مهاجم منتخب الأرجنتين السابق: ” لدي إيمان كبير بقدرات سامباولي، لكن ليس أمامه متسع من الوقت لفرض هويته. إنه يجتهد من خلال مشاهدة الفيديو وزيارة اللاعبين، لكن في الوقت الحالي لا نعرف ما هي هوية الفريق.. لسوء الحظ لا يوجد وقت كاف. ”

وأضاف ” كريسبو ” موضحًا: ” هل من العدل استبعاد أحد من الأسماء الكبيرة؟ سأقول لا.. لكن من جهة أخرى هل يمكنهم أن يلعبوا جميعا؟ هذا صعب ومن الضروري إيجاد التوازن لذا سيتعين عليه اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه تولى ” سامباولي ” قيادة الأرجنتين في يونيو الماضي، بينما تعثر في آخر عامين في تصفيات أمريكا الجنوبية، وضمن التأهل لكأس العالم فقط بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإكوادور، في ختام التصفيات المؤلفة من 18 مباراة.