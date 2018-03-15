أمير الشمالية يرعى حفل الطلاب المتفوقين بإدارة التعليم.. الإثنين القادم

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الإثنين القادم، حفل الطلاب المتفوقين في المنطقة، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة عرعر .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن القريشي أن رعاية سموه لهذا الحفل يأتي في إطار الرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناؤه الطلاب والطالبات في المنطقة من سموه.

وعبر عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لمسيرة التفوق بالمنطقة ورعايته للحفل التي سيكون لها بالغ الأثر في نفوس الطلاب المكرمين لمواصلة تفوقهم.