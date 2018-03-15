أهمها البيض والموز.. أطعمة تساعدك على زيادة الوزن

نورة الشهري(صدى):

عرضت أخصائية تغذية ، قائمة بأفضل الأطعمة الصحية لمساعدتك على اكتساب الوزن والوصول إلى الجسم الذي تحلمين به:

البيض

يعد البيض من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وهو مثالي لاكتساب الوزن بسرعة كبيرة، ويمكنك تناوله بعدة طرق من خلال سلقه، قليه أو تحويله إلى عجة.

زبدة الجوز

إذا أردتِ زيادة وزنك بطريقة صحية، فلا تفوتي تناول زبدة الجوز، فهي مليئة بالدهون والبروتين، ولكنك احرصي على تناولها بطريقة صحيحة، حيث تحتوي ملعقة واحدة منها على 4 جرامات من البروتينات و100 سعرة حرارية، ويمكنك إضافتها إلى خبز الحبوب الكاملة أو إلى الشوفان.

الأرز

الأرز غني بالكربوهيدرات، ويحتوي الكوب منه على ما يقرب من 200 سعرة حرارية، فلا تترددي من إضافته إلى الأطباق التي تحتوي على الدهون الجيدة والبروتينات.

الفاكهة الاستوائية

معظمنا يتناول البرتقال، والتفاح والكمثرى، ولكن إذا أردتِ زيادة وزنك، عليكِ إضافة المزيد من الفواكه الاستوائية إلى نظامك الغذائي.

تعتبر الفواكه الاستوائية التي تشمل الأناناس، البابايا والمانغو والموز مثالية، وذلك لأنها غنية بالسكريات الطبيعية، فلا تترددي من مزجها في عصير.

سمك السالمون

يعد سمك السالمون أحد أفضل مصادر الدهون الجيدة والبروتين، ويحتوي على مستويات عالية من الاحماض الدهنية أوميغا 3، كما أن 170 غرامًا من سمك السالمون يحتوي على 34 غرامًا من البروتين الذي سيساعدك على اكتساب الوزن وبناء مزيد من العضلات أيضًا.

موز

الموز هو فاكهة استوائية تساعد على اكتساب الوزن، فالموزة الواحدة تحتوي على 100 سعرة حرارية، بالإضافة إلى أن الموز مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم، ولكن احرصي على تناول كميات مناسبة منه وعدم الإفراط في تناوله.