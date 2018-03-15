تعاون مشترك بين جمعية إنسان وشركة أرامكس

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اتفاقية تعاون مع شركة أرامكس السعودية، ووقع الاتفاقية عن الجمعية الأستاذ/ طارق بن صالح العشيوي ، مدير إدارة التسويق والشراكات، وعن شركة أرامكس الأستاذ عبد العزيز عبد الله النويصر مدير عام الشركة ، وتضمنت بنود الاتفاقية تقديم خدمات نقل البريد والطرود الخاصة بجمعية إنسان مما يسهل خدمات الشحن السريع ، بين الفروع والإدارة العامة، وسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض التكاليف التشغيلية للجمعية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص الطرفين على تجسيد رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق الدور التكاملي بين القطاع الأهلي والغير الربحي، لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية، ورغبة من شركة أرامكس في المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية، سيما وأن الجمعية ترعى أكثر من 41.000 مستفيدا عبر 19 فرعا منتشرة في محافظات منطقة الرياض.