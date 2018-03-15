أحمد حاتم يدعم مرضى الضمور العضلي الشوكي

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري الشاب أحمد حاتم، صورة لمرضى الضمور العضلي الشوكي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام “.

حيث ظهر في الصورة ممسكا بلافتة كان الهدف منها؛ دعم ومساندة مرضى الضمور العضلي الشوكي خاصة بعد تعاطفه مع الطفلة ” خديجة ” ، كما أشار في تعليقه للمسئولين والأطباء وجميع الناس بالاتحاد معهم ومساندتهم.

وقال حاتم على الصورة: ” أنقذوا خديجة.. الضمور العضلي الشوكي يهدد فوق الـ800 أسرة، علاجه يفوق الـ15 مليون جنيه للمريض وغير متوفر، علشان الناس كلها تعرف حكاية المرض وحكاية خديجة، علشان خديجة زى أي طفل ليها حق تعيش، علشان مفيش طفل المفروض يعانى لوحده، علشان حق خديجة في الطفولة، ادعموا حقها في الحياة، شاركنا وأدعم خديجة ومرضى الضمور العضلي الشوكي وانشر صورتك “.