حملة ” الريتز ” تطال جازان.. تحقيقات مكثفة وغير مسبوقة في الفساد

تركي السالم(صدى):

طال تأثير حملة مكافحة الفساد التي يقف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، منطقة جازان بشكل قوي حيث تشهد الجهات المختصة تحقيقات مكثفة وغير مسبوقة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه التحقيقات خاصة بالتثبت من قضايا الفساد المالي والإداري، وتضمنت القضايا الأكثر نظراً ملفات اتهامات باستغلال نفوذ وظيفي وتبديد للمال العام وتعثر مشاريع.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها حول هذه الاتهامات، بالإضافة إلى فتح ملفات خمس سنوات ماضية في التوظيف أيضاً.

كما تحقق الجهات المختصة في الاتهامات بالاختلاس، وتحقيقات أخرى في عدد من الإدارات الحكومية بمنطقة جازان.