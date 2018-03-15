” العرفج ” عن الزواج من الأجانب: انحاز لزواج المواطن من المواطنة

نايف السالم(صدى):

صرح الإعلامي الدكتور أحمد العرفج، عن انحيازه أن يتزوج المواطن مواطنة مثله؛ معللًا ذلك بقوله: ” الزواج من الأجانب زواج بين بلدين ” .

وأوضح ” العرفج ” خلال برنامج ” يا هلا بالعرفج ” ، المذاع على ” روتانا خليجية ” ، أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة، يصعب المراهنة على الزواج من بلد أخرى، مشيرًا لاحتمالية حدوث توتر بين البلدين.

وقال ” العرفج ” على خلفية، اكتشاف سفارة المملكة في اندونيسيا، أن أحد المواطنين لديه 40 طفل باندونيسيا: ” هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة، ويجب على الدولة أن تكون صارمة بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة لضرورة التأكد من الزواج موثق ” ، مشيرًا إلى اتجاه بعض الأثرياء للزواج من أجانب لمدة يوم أو يومين؛ لرخص ثمنه ولاندفاعهم وراء شهواتهم.