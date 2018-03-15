بالفيديو.. ” مبروك البويا الجديدة ” عبارة تستفز المواطنين بتبوك وكاميرا توثق المتورطين

محمود البلوي(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في إحدى شوارع منطقة تبوك بعض الأشخاص المتورطين في العبث بجدران المنازل بكاتبه عبارة “مبروك البويا الجديدة”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرات الشخصين، وهما يتجولان في الشارع، ليتوقفا أمام أحد المنازل في الشارع عابثين عليه بكتابة العبارة التي انتشرت في المنطقة مؤخراً.

وطالب المواطنين من الجهات الأمنية التحقيق في المقطع الذي رصدته الكاميرات والقبض على المتورطين في هذا العبث بمنازل المواطنين وتشويهها بهذه العبارات.

وأكد أحد المواطنين أن الأمر تكرر معه أكثر من مرة، وفي كل مرة يقوم بإعادة طلاء الجدار، وأنه أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة، لكن لم يتم التوصل إلى هؤلاء العابثين حتى الآن.