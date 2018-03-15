السرطان يقتل أجمل حصان في مصر بقيمة 10 ملايين دولار

القاهرة(صدى):

نفق الحصان ” تجويد ” بمحطة الزهراء في مصر ، والذي يعد واحد من أجمل 20 حصاناً في العالم ، حيث يتمتع بمواصفات جمالية فريدة ونادرة؛ لانتسابه للحصان جاد بن أديب بن شعراوي ابن مرافق بن نظير من سلالة “الصقلاوي الجدراني” والمهرة “تي بنت عدل”، وهي أقوى أنساب الخيول العربية؛ لذلك تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار.

حيث واجه الحصان المسمى ” تجويد” صعوبة في التنفس، بعدما أُصيب بورم سرطاني أسفل منطقة القصبة الهوائية قرب الرئة، ولجأ أطباء المحطة للمضادات الحيوية من أجل إنقاذ الحصان، لكنها لم تُجدِ؛ لعدم قدرتهم على تحديد مكان الورم .

يٌشار إلى أن تجويد له ابن اسمه شافع من زوجته المهرة شفعات ذات المواصفات الجمالية العالية أيضًا والنسب الأصيل، إلى جانب ابن آخر ولد قريبا ولم يطلق عليه اسم بعد، وأن تجويد كان من الخيول ذات الإنتاج المميز من الولدات.